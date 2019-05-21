Сборная России по хоккею на чемпионате мира забила Швеции 6:0

Сборная России по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира уже шесть раз забила в ворота сборной Швеции.

До перерыва перед 3 периодом счет оставался 6:1 в пользу сборной России. Блестящий отрезок от команды Ильи Воробьёва — россияне доминировали на ледовой арене, создавая момент за моментом. Это и вылилось в шесть заброшенных шайб подряд — отличились Анисимов, Дадонов, Овечкин, Капризов, Григоренко и Малкин.

На 45-ой минуте в 3 периоде со льда удалили игрока Швеции. Экхольм не по правилам атаковал Кучерова.

Отметим, что хоккеисты сборной России после 6 сыгранных матчей возглавили группу B, набрав 18 очков.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что определились все участники четвертьфинала ЧМ-2019 по хоккею.