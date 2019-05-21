Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею со счетом 7:4

Спортсмены сборной России по хоккею одержали победу на матче против команды Швеции.

Встреча прошла в Братиславе и закончилась со счетом 7:4 в пользу сборной России. Напомним, матч стал последней игрой группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

На групповом этапе сборная России выиграла семь поединков на льду из семи. Так, Швейцарию российские спортсмены обыграли со счетом 0:3, разгромили Латвию (1:3), одержали победу над Италией (10:0). Также россияне сыграли против Чехии со счетом 3:0, Австрии (5:0) и Норвегии (5:2).

В итоге, команда России на чемпионате мира по хоккею стала первой в группе В, набрав 21 очко. Известно, что второе место пьедестала досталось команде из Чехии, а Швеция осталась на третьем месте.

Отметим, что совсем скоро нашей сборной по хоккею предстоит матч против сборной США. Американцы находятся на четвертом месте в группе А.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сборная России по хоккею на чемпионате мира забила Швеции 6:0.