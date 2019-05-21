Госдума приняла закон, позволяющий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Новый закон приняли в ГД. Фото: pixabay
Новый закон приняли в ГД. Фото: pixabay

Государственной Думой РФ принят закон, разрешающий людям с диагнозам ВИЧ и вирусом гепатита С становиться приемными родителями.

Новый закон подарит возможность людям с подобными диагнозами усыновлять только уже проживающих с ними на одной жилплощади детей. Известно, что данный закон будет распространяться и на больных туберкулезом, психическими или онкологическими заболеваниями.

Усыновление может происходить исключительно по решению суда – будут учитываться интересы ребенка. Авторы законопроекта отмечают, что, если ребенок уже живет с заболевшим гражданином, то при усыновлении, речь пойдет только о юридической стороне вопроса. Ведь риск для здоровья и жизни ребенка останется прежним.

Замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина, также рассказала, что данный закон не говорит о возможности усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, которые имеют данные заболевания.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России могут разрешить больным ВИЧ усыновлять детей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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