Стали известны четвертьфинальные пары ЧМ

Противником россиян станет сборная США.

Наконец объявили все четвертьфинальные пары на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии с 10 мая и завершится совсем скоро – 26 числа. В плей-офф смогли выйти сборные России, Чехии, Швеции и Швейцарии. Сейчас у нашей команды самое большое количество очков – 21 против 18, которые набрали команды Канады и Чехии.

Так, в четвертьфинале России сыграет против США, Чехия выйдет на лед против Германии, Канада постарается одолеть Швейцарию, а Финляндия – забросить как можно больше шайб в ворота Швеции.

К слову, сборная США занимала четвертое место в своей группе.

Все игры состоятся уже завтра, 23 мая. Болельщики сборной России будут поддерживать команду на стадионе в Братиславе – матч начнется в 17:15.

Напоминаем, что за спиной у россиян ни одного поражения на нынешнем ЧМ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею со счетом 7:4.