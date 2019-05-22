Участок “Скандинавии” расширят до декабря 2021-го

До сих пор работами занималось ЗАО "ВАД". Фото: pixabay.com

До сих пор работами занималось ЗАО "ВАД". Фото: pixabay.com

Дорогу А-181 перестроят до шести полос за 8,6 млрд рублей.

ФКУ Упрдор “Северо-Запад” заявило аукцион на модификацию участка трассы “Скандинавия”. Конкурс на контракт в 8,6 млрд рублей появился на портале госзакупок 22 мая.

Подрядчику предстоит расширить дорогу до шести полос с 65 по 100 км до конца ноября 2021 года. При этом в задании значатся надземный переход, путепровод, скотопрогон и два моста.

“Северо-Запад” последовательно расширяет “Скандинавию”: реконструкцию с 57-го км до 65-го закончили в конце 2018 года. Полную реконструкцию хотят завершить к 2028 году. До сих работами занималось ЗАО “ВАД”.

Автодорога А-181 имеет длину в 160 км, начинается в Петербурге и заканчивается у финской границы. Ее открыли в 1994.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на “Нарве” сбили 10-летнего мальчика на переходе.