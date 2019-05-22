Поможет ли метеоризм перемещаться в невесомости, рассказал бывший командир МКС

Один из пользователей Twitter предположил, что полезность газов изменила бы этикет в космосе.

Бывший командир МКС Терри Виртс закрыл вопрос о полезности метеоризма в условиях нулевой гравитации, сообщает Sputnik. Американский астронавт заявил, что испускание газов в космосе не помогает перемещаться.

Астрофизик Кэти Мак начала дебаты в Twitter, предположив, что магнитные ботинки пригодились бы для съемок сцен с невесомостью для телешоу о звездолетах и продолжила свою запись, говоря о раздражающих привычках, которые носители такой обуви могли бы завести.

Один из комментаторов предположил, что если бы метеоризм обеспечивал бы движение в невесомости, это привело бы к радикальным изменениям в этикете в космосе. Тут-то и появился Виртс и заявил: это невозможно. Виртсу можно доверять: он дважды облетел вокруг Земли и управлял шаттлом Endeavour.

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