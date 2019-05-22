Поможет ли метеоризм перемещаться в невесомости, рассказал бывший командир МКС

Нет, не поможет. Фото: pixabay.com
Нет, не поможет. Фото: pixabay.com

Один из пользователей Twitter предположил, что полезность газов изменила бы этикет в космосе.

Бывший командир МКС Терри Виртс закрыл вопрос о полезности метеоризма в условиях нулевой гравитации, сообщает Sputnik. Американский астронавт заявил, что испускание газов в космосе не помогает перемещаться.

Астрофизик Кэти Мак начала дебаты в Twitter, предположив, что магнитные ботинки пригодились бы для съемок сцен с невесомостью для телешоу о звездолетах и продолжила свою запись, говоря о раздражающих привычках, которые носители такой обуви могли бы завести.

Один из комментаторов предположил, что если бы метеоризм обеспечивал бы движение в невесомости, это привело бы к радикальным изменениям в этикете в космосе. Тут-то и появился Виртс и заявил: это невозможно. Виртсу можно доверять: он дважды облетел вокруг Земли и управлял шаттлом Endeavour.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, когда НАСА отправит на Луну женщину.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
twitter астронавты газы космос МКС
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Марс — единственное убежище для землян, считает ученый
Женщины лучше работают в тепле, а мужчины — в холоде
Поможет ли метеоризм перемещаться в невесомости, рассказал бывший командир МКС
Утки перешли по «зебре» через Дворцовую в Летний сад (видео)
Эмилия Кларк слушала Гитлера для роли Дейнерис в “Игре Престолов”
Беглов поддержал идею о дата-центре в Пулковской обсерватории
Ученые рассказали, что повышает риск деменции у пожилых
“Яндекс.Такси” сбило светофор и дорожный знак на Московском