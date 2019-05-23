В Петербурге пройдет вечерний пробег велосипедистов по ЗСД

Петербургские велосипедисты участвуют в вечернем спортивном фестивале по Западному скоростному диаметру. Спортсменам нужно проехать дистанции 20 километров.

Стартует пробег у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42, а финиширует на съезде ЗСД на набережную реки Екатерингофки.

Организаторы сообщают, что во время проведения спортивного мероприятия данный участок дорожного плотна будет временно перекрыт для автомобилистов в одном направлении. Велосипедисты должны проехать дистанцию в 20 километров.

По предварительным данным, сейчас на фестиваль зарегистрировались более 6 тысяч участников, однако организаторы сообщают, что онлайн-регистрация в самом разгаре. Сообщается, что дополнительные места будут появляться по мере необходимости.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Новочеркасском автомобилист угрожал велосипедистам «розочкой».