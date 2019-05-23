В Центральном районе 17-летний подросток отравился фенибутом

В среду, 22 мая, в отеделние полиции Центрального района Санкт-Петербурга поступила информаци о госпитализации несовершеннолетнего.

В медицинском учреждении сообщили, что 22 мая около 7 часов утра от дома 27 по Невскому проспекту был госпитализирован молодой человек в возрасте 17 лет.

У подростка было зафиксировано острое премиальное отравление фенибутом. Пациент поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту госпитализации ребенка, которая направлена на выяснение подробностей и обстоятельств случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге выясняются причины госпитализации 50-летнего мужчины.