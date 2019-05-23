В Петербурге выясняются причины госпитализации 50-летнего мужчины

Мужчина в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay
Мужчина в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

В среду, 22 мая, в отделение полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в поликлинику прибыл мужчина.

Как сообщили медицинские работники, 50-летний безработный мужчина был госпитализирован в городскую поликлинику в тяжелом состоянии. У постаревшего было зафиксировано больше количество телесных повреждений, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного инцидента. Принимается решение о возбудении уголовного дела. Сотрудниками полиции выясяются обстоятельства и детали произошедшего, причины госпитализации пострадвшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое «сантехников» до потери сознания избили пенсионерку на улице Пионерстроя.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
госпитализация полиция травмы
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