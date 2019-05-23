В Петербурге выясняются причины госпитализации 50-летнего мужчины

В среду, 22 мая, в отделение полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в поликлинику прибыл мужчина.

Как сообщили медицинские работники, 50-летний безработный мужчина был госпитализирован в городскую поликлинику в тяжелом состоянии. У постаревшего было зафиксировано больше количество телесных повреждений, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного инцидента. Принимается решение о возбудении уголовного дела. Сотрудниками полиции выясяются обстоятельства и детали произошедшего, причины госпитализации пострадвшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое «сантехников» до потери сознания избили пенсионерку на улице Пионерстроя.