В Главном штабе расскажут историю “Обожжённого сердца Парижа”

Лекция будет посвящена одной из главных достопримечательностей Франции — собору Нотр-Дам-де-Пари.

В четверг, 23 мая, в 19:00 в Главном штабе на Дворцовой площади проведут лекцию, посвященную истории собора Парижской Богоматери. Об этом сообщают сотрудники Эрмитажа.

Лекцию, которую назвали “Обожжённое сердце Парижа, проведет искусствовед, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Людмила Торшина.

Как передают организаторы пожар, который произошел 15 апреля, стал трагедией для всего мира. Пожар уничтожил крышу, часы, шпиль и деревянные элементы конструкции. Однако удалось сохранить стены, северное окно-розу, алтарь и реликвии.

Про историю собора и его процесс восстановления смогут услышать собравшиеся на лекции.

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