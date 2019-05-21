Самые известные таксы России соберутся в Петербурге на парад

25 мая с 12:00 до 15:00 на Васильевском острове состоится уже традиционное событие «Такс Парад», приуроченное ко Дню города.

На мероприятие прибудут 100 такс со всей России, в том числе такса Дин из Ростова-на-Дону, которая имеет канал с 60 млн просмотров на YouTube.

Также на параде будет присутствовать такса Степан, который участвовала в нашумевшей истории с угоном автомобиля с парковки в Кировском районе Ленинградской области. Тогда Степан не покинул машину хозяина, за что ему будет вручена медаль достойного представителя породы, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.

Темой парада объявлен Театр в связи с тем, что 2019 год в России — Год театра. Таксы примерят на себя различные образы из произведений классиков.

На празднику будет действовать множество развлекательных зон как для детей, так и для взрослых.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что составлен рейтинг малоизвестных достопримечательностей Петербурга.