ККИ сносит заборы на самовольно занятом участке у Суздальского озера

В Петербурге на берегу озера власти начали освобождать более гектара самовольно занятой земли.

Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга рассказала об освобождении более 1 тысячи квадратных метров самовольно занятой городской земли на берегу Нижнего Большого Суздальского озера.

При проверке двух участков на Выборгском шоссе рядом с домом №160 работники ККИ выяснили, что владельцы земли незаконно установили ограждения, присоединив к собственным земельным участкам государственную собственность площадью 472 и 580 квадратных метров.

Собственники не стали добровольно освобождать землю.

Известно, что сотрудники ККИ, подведомственная им организация, правоохранители и администрация Выборгского района Санкт-Петербурга начали освобождать незаконно занятый участок.

С недобросовестных землепользователей взыщут денежные средства, затраченные на демонтаж ограждений.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Курортном районе открыли для проезда километровый участок по мосту через Горский ручей.