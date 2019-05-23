Сборная Россия одержала победу в матче с США

Встреча прошла в Братиславе. Фото: https://www.instagram.com/russiahockey/
Встреча прошла в Братиславе. Фото: https://www.instagram.com/russiahockey/

Сборная Россия одержала победу над сборной США со счётом 4:3

Сегодня, 23 мая, состоялся четверть финал чемпионата мира по хоккею 2019 года. Встреча прошла между сборными Россией и США. Сборная России одержала победу.

Встреча прошла в Братиславе.

Напомним, что сегодня в 21:15 пройдут ещё две игры в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею-2019. А именно: сборная Чехии встретится со сборной Германии, хоккеисты Финляндии сразятся с игроками Швеции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны четвертьфинальные пары ЧМ.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Россия - США хоккей ЧМ по хоккею
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