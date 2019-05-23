Стали известны полуфинальные пары ЧМ по хоккею

Сборная России выйдет на лед против сборной Финляндии.

В четверг, 23 мая, прошел четвертьфинал, который смогли «пережить» четыре команды – сборные России, Канады, Чехии и Финляндии. Именно они встретятся в полуфинале, который выявит – какая из команд не сможет бороться за третье место. Матчи состоятся уже совсем скоро – 25 мая. Они пройдут в один день в Словении, на этот раз обе в Братиславе.

Встречу России и Финляндии ждите в субботу в 16:15. Болельщики смогут наблюдать за происходящим на льду либо на стадионе в Братиславе, либо следить за игрой по телевизору или прямым эфирам в интернете.

Канада и Чехия выявят победителя в 20:15 на том же стадион.

После того, как одна сборная уедет с четвертым местом, состоится борьба за третье место Чемпионата мира по хоккею – 26 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сборная Россия одержала победу в матче с США. Матч оказался захватывающим и нервным – он закончился со счетом 3:4 в пользу россиян.