Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу

Экс-помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии состоит в черном списке.

Об этом стало известно вечером 23 мая. Уточняется, что Виктория Нуланд собиралась посетить Россию, так как хотела присутствовать на закрытой международной конференции. К большому сожалению Нуланд, она не попала на мероприятие, которое прошло в Москве с 20 по 21 мая.

О том, что она не приедет, все догадывались заранее. Участники конференции понимали, что Нуланд будет отказано в российской визе.

Дело в том, что бывшая помощника госсекретаря Америки была внесена в черный список. Она попала туда сразу после очередных санкций против российских граждан, сообщили РИА Новости в МИД России.

Напоминаем, что Виктория Нуланд стала активной участницей событий, которые разворачивались в Украине в конце 2013 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что украинцы уже хотят отправить Зеленского в отставку. Он занял свой пост 20 мая и уже успел чем-то не угодить.