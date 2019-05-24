Задержанный грабитель насмерть сбил женщину в Кудрово

Мужчину объявили в федеральный розыск в 2017-ом году.

В Санкт-Петербурга полиция задержала группу граждан, которых подозревают в серии грабежей автомобилистов, сообщили Gazeta.sPb в управлении МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 мая. Выяснилось, что одни из них может быть причастен к смертельному ДТП 2017-го года.

По информации управления МВД Петербурга, 1 сентября мужчина за рулем Toyota Camry сбил женщину на пешеходном переходе в Кудрово и уехал. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, а виновника объявили в федеральный розыск.

По этому происшествию возбудили отдельное уголовное дело. Сейчас в управлении МВД Петербурга сообщают, что продолжают расследование и работу с подозреваемыми.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что женщина попала в реанимацию, упав с трапа в Пулково Санкт-Петербурга.