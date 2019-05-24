Мотоциклист на Металлистов въехал в металлический забор

Врачи оценивают состояние водителя как тяжелое.

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла: транспортное средство разбито, а водитель в больнице, сообщили Gazeta.sPb в управлении ГИБДД Санкт-Петербурга 24 мая.

Авария произошла около 16:30 на проспекте Металлистов Петербурга. Мужчина за рулем Chevrolet при перестроении не уступил дорогу мотоциклу Honda. Водитель свернул вправо в врезался в металлический забор, передают в Госавтоинспекции.

Водитель мотоцикла, мужчина 1985 г.р. Находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Инспекторы проводят проверку по аварии. Вчера в Санкт-Петербурге произошло 397 ДТП, согласно статистике ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что в Петербурге задержанного грабителя считают причастным к смертельному ДТП в Кудрово.