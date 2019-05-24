“Мост Глупости” на Софийской улице поймал 167-ую “Газель”

2 сентября мосту исполнится 10 лет. Фото: https://twitter.com/FoolsBridge
2 сентября мосту исполнится 10 лет. Фото: https://twitter.com/FoolsBridge

Мосту не хватило одного дня до 50 дней без застревающих под ним машин.

“Мост глупости” на Софийской улице отрапортовал в социальных сетях о новой жертве 24 мая: под мостом застряла 167-ая по счету “Газель”, которая оказалась слишком высокой для проезда.

Интернет-активисты создали аккаунт моста на юге Санкт-Петербурга, под котором застревают крупногабаритные транспортные средства. Самому мосту 2 сентября исполнится 10 лет. Сейчас насчитали 167 застрявших под ним ”Газелей”. «Все жду, когда начнут возить туристов и продавать сувениры поблизости» — так звучит один отзывов к этой «достопримечательности» Санкт-Петербурга на Google.

Печальная новость состоит в том, что 20 мая мост опубликовал в своем Twitter запись о том, что 45 дней он провел без ДТП. Это означает, что ему не хватило одного дня до юбилея в 50 дней.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что приезжий из Липецка потерял под мостом Петербурга кузов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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