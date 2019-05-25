Активистке, которой сломали плечо при задержании на Первоемае в Петербурге, назначили штраф

Марш ранее был согласован со Смольным. Фото:https://gomokrot.livejournal.com
Марш ранее был согласован со Смольным. Фото:https://gomokrot.livejournal.com

Женщину оштрафовали на 11 тысяч рублей.

Такой штраф был назначен за нарушение установленного порядка. Об этом сообщает MR7.ru со ссылкой на правозащитника и руководителя проекта “Русь сидящая” в Петербурге Динар Идрисова.

Напомним, что марш ранее был согласован со Смольным. Однако в городе прошли массовые задержания.

Также издание сообщает, что были оштрафованы также Светлана Патий, Алексей Касаткин и Сергей Жмудзинский. Им выписали штрафы от 11 о 15 тысяч рублей.

Напомним, что участники первомайского шествия уверены, что сотрудники правоохранительных органов безосновательно задерживали людей, а также препятствовали их передвижению по городу, передает издание “Фонтанка”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратуру и СК просят разобраться с задержаниями на первомайском шествии.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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