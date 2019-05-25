В Петербурге стартовал парад ретро-транспорта

Фото: ГУП «Пассажиравтотранс».
Фото: ГУП «Пассажиравтотранс».

В Северной столице проходит городской парад ретро-транспорта. Ровно в 12:00 колонна из 250 раритетных автомобилей начала свое движение по Морской набережной в сторону Инженерной улицы.

На парад в Петербург привезли свои раритетные машины автолюбители со всей России и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает ГУП «Пассажиравтотранс».

Жители и гости города могут наблюдать, проезжающие по улицам троллейбус «ЯТБ-1», знаменитые желтые «Икарусы», «ЗИЛы», советские такси и других представителей транспортной сферы ушедшей эпохи.

После окончания торжественной части мероприятия в 14:00 на Инженерной улице пройдет выставка под открытым небом. Также гостей ждет праздничный концерт, на котором выступит ВИА «Белорусские Песняры».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге пройдет спартакиада по пауэрлифтингу, кикбоксингу и регби.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
день города мероприятия ретро-парад
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