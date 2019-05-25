Петербургские ученые создали катушки, повышающие точность МРТ-аппаратов и снижающие их стоимость

Ученые Университета ИТМО в Петербурге сконструировали новейшие радиочастотные катушки, которые позволят повысят точность медицинского оборудования. Также сообщается, что данная инновация сделает устройство МРТ дешевле.

Научный сотрудник физико-технического факультета Алексей Слобожанюк, рассказал, что их исследовательское учреждение занимается применением новых искусственных материалов в области магнитно-резонансной томографии.

«Мы делаем из этих метаматериалов новые радиочастотные катушки, которые либо превосходят по своим характеристикам существующие, либо не уступают в функциональности, но значительно дешевле, что сказывается на стоимости всего оборудования», — добавил Слобожанюк.

Эксперты утверждают, что новые катушки обладают большей чувствительностью, это делает обследование пациента точнее и эффективнее.

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