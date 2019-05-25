Петербургские ученые создали катушки, повышающие точность МРТ-аппаратов и снижающие их стоимость

Аппарат МРТ. Фото: pixabay
Аппарат МРТ. Фото: pixabay

Ученые Университета ИТМО в Петербурге сконструировали новейшие радиочастотные катушки, которые позволят повысят точность медицинского оборудования. Также сообщается, что данная инновация сделает устройство МРТ дешевле.

Научный сотрудник физико-технического факультета Алексей Слобожанюк, рассказал, что их исследовательское учреждение занимается применением новых искусственных материалов в области магнитно-резонансной томографии.

«Мы делаем из этих метаматериалов новые радиочастотные катушки, которые либо превосходят по своим характеристикам существующие, либо не уступают в функциональности, но значительно дешевле, что сказывается на стоимости всего оборудования», — добавил Слобожанюк.

Эксперты утверждают, что новые катушки обладают большей чувствительностью, это делает обследование пациента точнее и эффективнее.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ритейл, финансы и медицина манят хакеров доступностью.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
инновации мрт онкология петербург питер спб университет итмо
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Потерявшегося ламу-бэтмэна нашли и вернули в Ленэкспо
Зеленский требует освобождения Россией моряков по решению трибунала ООН
Петербургские ученые создали катушки, повышающие точность МРТ-аппаратов и ...
Людмилу Фомичеву в третий раз назначили председателем Союза журналистов ...
Начался матч Сборной России в полуфинале ЧМ-2019 с Финляндией
«Петербург – город перемен!» проведет спартакиаду по пауэрлифтингу в День города
Следствие: взорвавшийся чемодан в Лионе оснащен системой дистанционного запуска
На Петроградке полиция выехала на вызов, где актеры тестировали пиротехнику ...