Ритейл, финансы и медицина манят хакеров доступностью

Чаще всего из-за хакерских атак страдает малый бизнес, выяснили эксперты. В большинстве случаев теряют деньги и информацию сферы ритейла, финансов, медицины и промышленности.

Малый бизнес уязвим больше всего

Разработчик программного обеспечения для кибербезопасности Trend Micro совместно с Ponemon Institute выяснили, что малый бизнес больше всего подвержен киберрискам, сообщили Gazeta.SPb представители компании Trend Micro Incorporated. В ходе исследования были опрошены более 1000 IT-специалистов и руководителей организаций малого, среднего и крупного бизнеса, а также подсчитан уровень киберрисков.

В результате 26% представителей малого бизнеса отметили, что за прошедший год столкнулись с 3-6 кибератаками, 11% – с 7-10, а 6% – более чем с 10. В среднем бизнесе ситуация более оптимистичная. Здесь за год с 3-6 кибератаками столкнулись 19% представителей, с 7-10 – 14%, а более чем с 10 – 8%. Что касается крупного бизнеса, 19% представителей за год столкнулись с 3-6 кибератаками, 15% – с 7-10 и только 3% – с более чем 10.

Технический директор Trend Micro в странах СНГ, Грузии и Монголии Михаил Кондрашин объяснил Gazeta.SPb, почему именно малый бизнес чаще всего подвергается кибератакам: “В малом бизнесе, зачастую не хватает ресурсов на закупку дорогостоящих решений или на поддержку штатных специалистов по кибербезопасности”.

Как работают хакеры

Говоря о видах киберрисков, эксперт пояснил, что чаще всего в сфере бизнеса случается утечка персональных данных своих клиентов и критически важной информации о компании – это приводит к существенным потерям.

“Одним из трендов среди злоумышленников является таргетированная атака на конкретные организации”, — отметил Михаил Кондрашин. Для этого злоумышленники изучают компании, а затем, например, с помощью фишингового письма для сотрудников “попадают” в компанию, пояснил эксперт.

Как предпринимателям можно защититься

Чтобы защитить свой бизнес, рассказывает Михаил Кондрашин, важно обучать сотрудников принципам информационной безопасности, поскольку именно социальная инженерия – один из самых популярных инструментов кибератаки.

Кроме того, можно использовать принцип “песочницы”, пояснил Михаил Кондрашин: “Песочница — это изолированная среда в системе вашей безопасности, куда попадают все нежелательные активности: сомнительный трафик в сети или возможные фишинговые письма».

Также, отметил эксперт, важно обновлять операционные системы, создавать резервное копирование и не подключать к корпоративной среде непроверенные девайсы и флешки.

Ритейл уязвим сильнее, но под угрозой и только возникающие области

Чаще всего кибератаки случаются в сферах ритейла, финансов и медицины,— отметил Михаил Кондрашин, поскольку здесь работают с «высокочувствительными данными своих клиентов».

Также, по словам Михаила Кондрашина, растёт интерес хакеров к промышленности, потому что устаревшее оборудование позволяет обходить элементы защиты. Но есть и полярность – запуск сетей 5G позволит увеличить скорость передачи информации – это может стать ещё одной мишенью для хакеров.

Малому бизнесу и так проходится худо

Президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей Роман Пастухов согласен с тем, что атакам хакеров больше всего подвержен малый бизнес. В то же время он отмечает, что, в принципе, малому и среднему бизнесу в Петербурге сейчас живётся нелегко. В частности, президент союза говорит о сносе павильонов и ларьков.

“В Петербурге больше 1000 компаний сферы малого и среднего бизнеса”, — отметил Роман Пастухов. Большую опасность, особенно для малого бизнеса, по словам президента союза, сейчас представляют не кибератаки, а проблемы в сфере имущественных отношений.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что личные данные более 3 млн клиентов Toyota под угрозой.