Потерявшегося ламу-бэтмэна нашли и вернули в Ленэкспо

Накануне дружелюбный четвероногий участник мероприятия в «Ленэкспо» в костюмчике супер-героя стал звездой соцсетей.

Экзотичная лама появилась на автобусной остановке на Наличной улице в районе Васильевском острове. Оказывается, лама-бэтмэн является моделью и примет участие в показе мод в «Ленэкспо». До этого она просто вышла с территории комплекса, прогулялась немного по городу, а потом её без проблем вернули назад.

Сообщается, что ламу зовут Сантин, это мальчик и он сейчас в полном порядке. В течении двух дней 25 и 26 мая он будет в «Ленэкспо», где в это время проходит фестиваль животных «МИМИFEST», сообщает пресс-служба мероприятия.

Помимо модника Сантина на фестивале можно будет увидеть: сурикатов, скунсов, рысь и т.д. В качестве специального гостя на праздник животных приглашен эрмитажный кот Ахилл.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по Петербургу ходила лама в костюме Бэтмена.