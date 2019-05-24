По Петербургу ходила лама в костюме Бэтмена

Сегодня, 14 мая, по улице Наличной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга ходила лама, наряженная в костюм Бэтмена.

О забавном наряде непривычного для Северной столицы животного рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Петербуржцы, заставшие ламу воочию, отметили, что она доброжелательно здоровалась с прохожими.

В комментариях пользовать шутливо заметили, что лама вышла на борьбу со злом. Один из пользователей написал, что в пятницу горожанам жестоко показывать ламу в костюме Бэтмена: «Выходишь себе из бара, а тут Лама-Бэтмен!»

Кто хозяин животного и почему оно было так наряжено доподлинно неизвестно. Может быть ещё удастся встретить супергероя на улицах Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в соцсети обсуждают отказ Петербурга от трамвая в Петергоф.