Forbes назвал самых перспективных россиянок моложе 30 лет

В списке оказались не только блоггеры и музыканты, но также предприниматели и благотворители.

Издание опубликовало список на своем сайте 25 мая. Эксперты рассказали о самых молодых и перспективных девушках России. Им было важно, чтобы в юном возрасте она получила признание в своей стране и за ее пределами.

Так, в рейтинге оказалась Женя Ким из Узбекистана, которая сейчас живет и работает в Москве. Девушка является владелицей бренда J.Kim, магазины которого можно найти не только в столице, но даже в Нью-Йорке.

Forbes также выделил Елизавету Олескину, которая основала фонд «Старость в радость». Благодаря ей в России работают 200 домов-приютов для пожилых людей.

В список попала петербургская клипмейкер Алина Пязок – именно снимает клипы для группы Little Bigю. Например, нашумевшее видео «Skibidi».

Эксперты помимо прочего отметили успехи певицы Монеточки, блоггера Анастасии Ивлеевой и журналиста Татьяны Мингалимовой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Forbes составил рейтинг «золотой молодежи» — самых богатых наследников России.