Астероид с маленькой “Луной” пролетел мимо Земли

Пара вернется в 2036 году, но невооруженным глазом их трудно будет рассмотреть.

В эти выходные мимо планеты Земля пролетел астероид, который сопровождала его личная маленькая “Луна” сообщает NBC News. Небесные тела едва ли можно было заметить невооруженным взглядом, однако это один из наиболее близких парных пролетов астероидов за время наблюдения.

Астероид 1999 KW4 достигает в диаметре около 0,8 мили, а его спутник примерно втрое меньше, передает EarthSky. Скорость небесного тела, по данным центра наблюдения НАСА, могла достигать 48 тысяч миль в час, а расстояние до земной поверхности составляло около 3 млн миль — ни при каких обстоятельствах небесное тело не могло задеть Землю. Эксперты передают, что два небесных тела могут вернуться в 2036 году — и тогда жителям Земли лучше держать телескопы наготове.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Пентагон признал, что следит за НЛО.