В Петербурге начинается прием заявок на творческий конкурс «Я художник — я так вижу»

Конкурс проводится с 2016 года. Фото: pixabay

Конкурс проводится с 2016 года. Фото: pixabay

В Петербурге пройдет пресс-конференция, где расскажут о подробностях конкурса для детей с инвалидностью «Я художник — я так вижу». Мероприятие состоится в онлайн-формате.

Пресс-конференция начнется 27 мая в 12 часов дня в зале ТАСС.

Представителем Санкт-Петербурга на пресс-конференции выступит Ольга Гончарова — заведующий отделом социокультурных коммуникаций Государственного Русского музея. На мероприятии вместе с работниками других музеев, принимающих участие в конкурсе, представитель Русского музея обсудит правила конкурса и другие вопросы, связанные с его организацией.

Известно, что мероприятие предполагает предоставление информации о партнерах и участниках предстоящего конкурса.

Отмечается, что данный конкурс проводится уже в четвертый раз. Сейчас в нем примут участие 19 музеев, находящихся на территории Российской Федерации.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса.