В Петербурге начинается прием заявок на творческий конкурс «Я художник — я так вижу»

В Петербурге пройдет пресс-конференция, где расскажут о подробностях конкурса для детей с инвалидностью «Я художник — я так вижу». Мероприятие состоится в онлайн-формате.
Пресс-конференция начнется 27 мая в 12 часов дня в зале ТАСС.
Представителем Санкт-Петербурга на пресс-конференции выступит Ольга Гончарова — заведующий отделом социокультурных коммуникаций Государственного Русского музея. На мероприятии вместе с работниками других музеев, принимающих участие в конкурсе, представитель Русского музея обсудит правила конкурса и другие вопросы, связанные с его организацией.
Известно, что мероприятие предполагает предоставление информации о партнерах и участниках предстоящего конкурса.
Отмечается, что данный конкурс проводится уже в четвертый раз. Сейчас в нем примут участие 19 музеев, находящихся на территории Российской Федерации.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса.