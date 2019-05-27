В Петербурге откроется второй «Добродомик»

Создатели благотворительного кафе «Добродомик» заявили о планах открыть ещё одно заведение кафе уже к сентябрю этого года.

Совладелица благотворительного заведения общественного питания «Добродомик» Александра Синяк рассказала о процессе создания нового кафе, передает издание Piter.tv.

Она призналась, что помещение было арендовано абсолютно пустым — бетонные стены и пол. Синяк отметила, что на данный момент в помещении уже обшиты стены, возведены перегородки и проводится электрика. Однако предстоит ещё проложить пол, потолок, водопровод. Также необходимо закупить оборудование и проделать косметические работы

Вместимость нового кафе будет достигать тысячи пенсионеров. Оно будет расположено в здании на улице Маршала Тухачевского в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге начинается прием заявок на творческий конкурс «Я художник — я так вижу».