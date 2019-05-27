На Индустриальном украли украшения из ювелирного магазина

Сумма ущерба устанавливается. Фото: Pixabay
Сумма ущерба устанавливается. Фото: Pixabay

В воскресенье, 26 мая, около шести часов вечера в отделение полиции Красногвардейского района поступила информация о пропаже имущества из магазина.

К сотрудникам полиции обратилась 36-летняя женщина, которая является директором ювелирного магазина, расположенного в одном из домов по Индустриальному проспекту в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Она сообщила, что неизвестные злоумышленники совершили тайное хищение двух планшетов с ювелирной продукцией. После совершения преступления злоумышленники скрылись, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сумма ущерба устанавливается. Принимается решение о возбуждени уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из квартиры в Выборгском районе Санкт-Петербурга украли 3 млн рублей, шубу и украшения

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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