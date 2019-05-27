Беби-бум «Игры престолов»: в Москве девочку назвали Арьей, а в Караганде — Дайенерис

Арья Старк. Фото: кадр из теле-сериала
Арья Старк. Фото: кадр из теле-сериала

Все чаще детей называют в честь героев любимого всеми сериала «Игра престолов». Так, в Москве новорожденную назвали Арьей.

В пресс-службе центров госуслуг рассказали, что сотрудник офиса, оформлявший свидетельство о рождении малышки, поздравил её молодых родителей фразой на валирийском языке (вымышленный язык «Игры престолов»).

Сообщается также, что за восемь лет трансляции популярного сериала, в одной только Москве Арьей назвали уже 18 девочек.

Интересно, что до этого в Казахстане молодая семья назвала дочь Дайенерис, также в честь одной из главных героинь — Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, Королевой Миэрина, Королевой Андалов, Ройнар и Первых Людей, Кхалиси Дотракийского Моря, Разбивающей Оковы и Матерью Драконов.

Отметим, сага «Игра престолов» стала мега-популярной среди зрителей по всему миру и получила рекордные 47 наград «Эмми».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанаты сериала «Игра престолов» массово отписываются от телеканала HBO.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
арья дайенерис игра престолов мартин петербург спб таргариен
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2019
Прогремели и взмыли в воздух: празднование 316-летия Петербурга побило рекорды
В Петербурге бизнесмена спасли от уплаты штрафа в 800 тысяч рублей
Следователи продолжают поиски родителей, оставивших 7-месячную девочку в ...
Кадыров поздравил Санкт-Петербург и Беглова с Днем города
В Кобралово овчарка изувечила трехлетнего малыша
В Петербурге мигранту пришлось убегать от вымогателей из окна четвертого этажа
Беби-бум «Игры престолов»: в Москве девочку назвали Арьей, а в ...