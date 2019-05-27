Беби-бум «Игры престолов»: в Москве девочку назвали Арьей, а в Караганде — Дайенерис

Все чаще детей называют в честь героев любимого всеми сериала «Игра престолов». Так, в Москве новорожденную назвали Арьей.

В пресс-службе центров госуслуг рассказали, что сотрудник офиса, оформлявший свидетельство о рождении малышки, поздравил её молодых родителей фразой на валирийском языке (вымышленный язык «Игры престолов»).

Сообщается также, что за восемь лет трансляции популярного сериала, в одной только Москве Арьей назвали уже 18 девочек.

Интересно, что до этого в Казахстане молодая семья назвала дочь Дайенерис, также в честь одной из главных героинь — Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, Королевой Миэрина, Королевой Андалов, Ройнар и Первых Людей, Кхалиси Дотракийского Моря, Разбивающей Оковы и Матерью Драконов.

Отметим, сага «Игра престолов» стала мега-популярной среди зрителей по всему миру и получила рекордные 47 наград «Эмми».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанаты сериала «Игра престолов» массово отписываются от телеканала HBO.