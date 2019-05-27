Книжный салон-2019: чем он запомнился петербуржцам

В 2019 году Книжный салон в Петербурге принял четверть миллиона гостей. Свои книги представили десятки издательств, а артисты театра показали почти 50 выступлений.

С 23 по 26 мая в Петербурге в 14-ый раз проходил Книжный салон – его посвятили столетию писателя Даниила Гранина и Году Театра. Всего в рамках мероприятия прошло более 200 событий – от лекций и танцев до презентаций книг и награждения писателей. Около 250 тыс. человек в 2019 году приняли участие в событии, рассказали 27 мая организаторы Книжного салона.

«XIV Санкт-Петербургский международный книжный салон завершает свою работу. Спасибо всем кто был с нами: писателям, издателям, артистам, а в особенности вам, дорогие читатели!», – пишут организаторы салона в соцсети «Вконтакте».

Книжный салон традиционно развернулся на Малой Садовой улице, внутри Михайловского манежа и на площади перед ним, то есть на весьма внушительной по охвату площадке. На Садовой установили три телефонные будки – каждый желающий мог услышать голоса поэтов. Перед манежем поставили сцену – там четыре дня подряд, несмотря на непогоду, выступали творческие коллективы. Неподалеку развернулся исторический лабиринт – пройдя по нему, можно было прожить с Петербургом ключевые события его становления. На Манежной площади соорудили шатры – красный, зеленый и синий — там проходили встречи с писателями и издательствами.

Внутри Михайловского манежа работала масштабная книжная ярмарка. Каждый желающий мог купить книги напрямую у издательства, а молодые авторы — найти себе издателя. Здесь присутствовали и иностранные издательства – из Республики Беларусь, Германии, Китая и Вьетанама.

Кроме палаток с книгами в манеже сделали детскую зону — там можно было пройти квест по «Волшебнику изумрудного города». Книжный салон считается семейным праздником.

И, конечно, событие не обошлось без презентаций книг. Так, народный артист России, актер БДТ имени Товстоногова, Олег Басилашвили представил свою книгу «Палата №26. Больничная история» и пообщался с гостями. Он признал, что его работа отсылает к «Палате №6» Антона Чехова, однако актер не ставит себя в один ряд с ним по писательскому таланту. Это вторая книга артиста и в ней он больше ушел в беллетристику. На книжном салоне выступил проповедник и миссионер Андрей Ткачев. Он поговорил с публикой о том, что религия не запрещает юмор, и представил свою книгу «Живое слово. Библия про наши радости и беды».

Состоялись на Книжном салоне и награждения. Чествовали победителей премии Гоголя — лауреатами номинации «Шинель» стали Светлана Базарова с книгой «Сигналы», Валерий Бочков с романом «Латгальский крест» и Сергей Авилов, написавший «Аделанте, Гончар, аделанте!». Прошло награждение лауреата литературной премии «Национальный бестселлер» – им стал Андрей Рубанов» за написание произведения «Финист – ясный сокол», посвященного скифам.

В рамках Книжного салона говорили о проблеме книжной отрасли – на встречах с писателями, книжными магазинами и издательствами, за круглыми столами. Например, в рамках одной такой встречи обсудили расцвет нон-фикшн литературы – именно книги по саморазвитию, здоровью и психологии занимают лучшие полки в книжных магазинах.

И конечно, неотъемлемой частью Книжного салона стали музыка и театр. Отрывки из известных произведений, порой даже в очень оригинальной постановке, например, пластический «Вишневый сад» показали в рамках программы, организованной театром «Мюзик-холл». На сцене выступали кавер-коллективы, играли живую музыку, а закрыла Книжный салон группа «Добраночь».

Организаторы Санкт-Петербургского международного книжного салона — комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Отметим, что в 2018 году помимо традиционного весеннего Книжного салона в Петербурге впервые состоялся зимний. Он проходил с 13 по 16 декабря на Красногвардейской площади под девизом «Книга – лучший подарок». Особенностью мероприятия стала популяризация чтения среди детей и молодежи. На салоне лучшие издательства России представили свои книги.

На днях Gazeta.SPb рассказывала о самых интересных событиях Книжного салона-2019.