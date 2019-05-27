В Псковской области задержали 4 фуры с овощами и фруктами неизвестного происхождения

Фуры задержали в Себежском и Невельском районах Псковской области. Фото: https://pixabay.com
Фуры задержали в Себежском и Невельском районах Псковской области. Фото: https://pixabay.com

Грузовые машины следовали из Республики Беларусь без каких-либо сопроводительных документов.

Задержание производили сотрудники Псковской таможни совестно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Так, сообщают представители Псковской таможни, три фуры были задержаны в Невельском районе Псковской области. В машинах находились яблоки, страну происхождения которых установить не представляется возможным, так как никаких документов на фрукты не было. По предварительным данным. Общий вес задержанного товара в трех автомобилях составляет около 12 тонн, стоимостью порядка 600 тысяч рублей.

Четвертую фуру задержали в Себежском районе Псковской области. В ней незаконно перевозили 300 кг плодоовощной продукции. Стоимость товара составила 30 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россельхознадзор попросил ФСБ помочь с товаром из Белоруссии.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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