В Псковской области задержали 4 фуры с овощами и фруктами неизвестного происхождения

Грузовые машины следовали из Республики Беларусь без каких-либо сопроводительных документов.

Задержание производили сотрудники Псковской таможни совестно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Так, сообщают представители Псковской таможни, три фуры были задержаны в Невельском районе Псковской области. В машинах находились яблоки, страну происхождения которых установить не представляется возможным, так как никаких документов на фрукты не было. По предварительным данным. Общий вес задержанного товара в трех автомобилях составляет около 12 тонн, стоимостью порядка 600 тысяч рублей.

Четвертую фуру задержали в Себежском районе Псковской области. В ней незаконно перевозили 300 кг плодоовощной продукции. Стоимость товара составила 30 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россельхознадзор попросил ФСБ помочь с товаром из Белоруссии.