Петербург превратят в город-сад и высадят еще 8 млн цветов

Действующий губернатор добавил, что чиновникам стоит обратить внимание на комментарии, которые пишут жители города у него на странице в соцсети “ВКонтакте. Фото: https://www.gov.spb.ru

Действующий губернатор добавил, что чиновникам стоит обратить внимание на комментарии, которые пишут жители города у него на странице в соцсети “ВКонтакте. Фото: https://www.gov.spb.ru

Также в Петербурге сегодня обсудили комплексное благоустройство.

В число обсуждаемых вопросов вошли игровые и детские площадки, газоны и асфальт во дворах и надоедающий жителям Северной столицы несанкционированный мусор. Об этом сообщает телеканал “78”.

На рабочем совещании вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил об актуализации программы по ликвидации несанкционированных свалок. Сюда входит и строительный мусор. Было предложено установить возле таких излюбленных нарушителями точек камеры видеонаблюдения.

Также было озвучено, что весной в городе высадили 600 тысяч цветов, а всего планируют до конца сезона высадить 8 млн рублей.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, что чем больше деревьев городе, тем лучше. Петербург стоит превратить в город-сад.

Также действующий губернатор добавил, что чиновникам стоит обратить внимание на комментарии, которые пишут жители города у него на странице в соцсети “ВКонтакте”. Проанализировать их и решать вопросы с учётом мнений горожан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инвесторы предложили реконструировать теплицы Таврического сада.