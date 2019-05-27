Инвесторы предложили реконструировать теплицы Таврического сада

В Комитет по инвестициям Петербурга поступило предложение от инвестора по проекту реконструкции теплиц Таврического сада. Об этом сообщается на сайте Смольного.

ООО «ТатПроект», входящий в холдинг GinzaProject, представил проект «обновленной оранжереи». По мнению инвестора, теплицы должны быть благоустроены таким образом, чтобы в них можно было проводить выставки, ярмарки, показывать фильмы, спектакли и концерты.

В качестве сопутствующей деятельности компания предлагает на месте пальмовой оранжереи архитектора Александра Баха разместить художественные мастерские, дизайн-студии и шоурумы, архитектурные бюро, арт-издательства, кафе, магазины и клубы.

Прием заявок в конкурсе продлится до 8 июля 2019 года, по его итогам будет вынесено решение проводить конкурс или заключать соглашение с инвестором.

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