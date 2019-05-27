«Азбука вкуса» начала продавать еду на заправках Петербурга и ЛО

Сеть продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса» начала поставки готовых блюд на АЗС в Петербурге и Ленинградской области.

Кулинария «Азбука вкуса» будет продаваться на заправках компании Shell под брендом «Уже готово», «Вкусно детям» и «Считаем калории». Об этом сообщает «ДП» со ссылкой на президента сети Дениса Сологуба.

На данный момент продукция представлена в магазинах 43 заправок. Ассортимент включает 60 позиций, среди которых каши, супы и сэндвичи. В конце 2019 года поставки планируют расширить еще на 20 станций Shell. Также в планы компании входит старт продаж своей продукции на АЗС в Москве.

Отмечается, что в апреле готовая продукция «Азбука вкуса» появилась в сети продуктовых супермаркетов Prisma в Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что продуктовая сеть «Полушка» в Петербурге уходит с рынка. Холдинг «Продовольственная биржа», управляющий сетью продовольственных магазинов «Полушка», «Лайм» и «Всенародный», принял решение до конца мая закрыть бизнес.