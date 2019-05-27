Директора Большого театра кукол оставили в СИЗО

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Защита просила для него домашнего ареста с любыми ограничениями.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Слушание состоялось в Петербургском городском суде – судья решил оставить без изменения ранее вынесенный приговор. Александру Калинину предстоит провести в СИЗО более двух недель – он заключен под стражу до 17 июня 2019 года, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы городских судов.

Уточняется, что Калинин заявил, что он раскаивается и готов возместить нанесенный им ущерб. Несмотря на это, меру пресечения не стали менять. Адвокат Калинина намерен продолжать бороться.

Напоминаем, что главу Большого театра кукол обвиняют в том, что он взял денежное вознаграждение от поставщика декорация, костюмов и кукол к одному из спектаклей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что скончавшийся в СИЗО Пшеничный подозревается в отмывании денег. Он вместе с гендиректором АО «НовИТ ПРО» Андреем Петровым могли украсть 80 миллионов рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
арест большой театр кукол сизо
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чихающего кота из Британии бросили хозяева
HBO показала, как актеры «Игры престолов» отреагировали на ...
В Гатчинском перинатальном центре родилась первая тройня
Ленинградцев предупреждают о граде с молниями
Эксперты рассказали, где дешевле всего отдохнуть летом в России
Самолеты «Аэрофлота» проверяют в Париже из-за угроз
На Эльбрусе потерялись два лыжника из Петербурга
Сквозное движение по Большому проспекту В.О. открыли