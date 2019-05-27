Директора Большого театра кукол оставили в СИЗО

Защита просила для него домашнего ареста с любыми ограничениями.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Слушание состоялось в Петербургском городском суде – судья решил оставить без изменения ранее вынесенный приговор. Александру Калинину предстоит провести в СИЗО более двух недель – он заключен под стражу до 17 июня 2019 года, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы городских судов.

Уточняется, что Калинин заявил, что он раскаивается и готов возместить нанесенный им ущерб. Несмотря на это, меру пресечения не стали менять. Адвокат Калинина намерен продолжать бороться.

Напоминаем, что главу Большого театра кукол обвиняют в том, что он взял денежное вознаграждение от поставщика декорация, костюмов и кукол к одному из спектаклей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что скончавшийся в СИЗО Пшеничный подозревается в отмывании денег. Он вместе с гендиректором АО «НовИТ ПРО» Андреем Петровым могли украсть 80 миллионов рублей.