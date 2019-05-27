На автодроме «Игора Драйв» при обрушении «лесов» пострадали семь строителей

В каком они находятся состоянии – не уточняется.
Обо всем стало известно сегодня, 27 мая. О случившемся рассказал очевидец, который поделился новостью в социальной сети «Вконтакте». В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» он опубликовал фотографии и видеозапись места происшествия. В посте уточняется, что строительные леса обрушились на автодроме «Игора Драйв», который возводят на курорте Игора. Из-под конструкции достали семерых пострадавших – им всем оказывают помощь врачи, но как они себя чувствуют непонятно.
«Общая площадь рухнувших балок 350 квадратов»,
— пишет автор текса.
В комментариях уже начали делиться деталями, которые пока не комментировал ни один официальный источник.
«Поговорили с рабочими, говорят, что заливали бетон поверх гнилых подпорок. И типа они (рабочие) предупреждали начальство, но технадзор не обратил никакого внимания — потому что строить нужно быстро. Сроки горят»,
— пишет один из пользователей.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застройщик рассказал, с чем связано обрушение в ЖК «Лондон Парк».