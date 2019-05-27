На автодроме «Игора Драйв» при обрушении «лесов» пострадали семь строителей

В каком они находятся состоянии – не уточняется.

Обо всем стало известно сегодня, 27 мая. О случившемся рассказал очевидец, который поделился новостью в социальной сети «Вконтакте». В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» он опубликовал фотографии и видеозапись места происшествия. В посте уточняется, что строительные леса обрушились на автодроме «Игора Драйв», который возводят на курорте Игора. Из-под конструкции достали семерых пострадавших – им всем оказывают помощь врачи, но как они себя чувствуют непонятно.

«Общая площадь рухнувших балок 350 квадратов»,

— пишет автор текса.

В комментариях уже начали делиться деталями, которые пока не комментировал ни один официальный источник.

«Поговорили с рабочими, говорят, что заливали бетон поверх гнилых подпорок. И типа они (рабочие) предупреждали начальство, но технадзор не обратил никакого внимания — потому что строить нужно быстро. Сроки горят»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застройщик рассказал, с чем связано обрушение в ЖК «Лондон Парк».