Петербуржец рассказал об украденном кусте сирени

Он уверен, что женщина, которую он успел снять на видео, не просто так выкопала сирень.

Об инциденте стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем рассказал бдительный петербуржец, который уличил женщину в воровстве. На видеозаписи, которую житель города Пушкин выложил в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», видно, как неизвестная выкапывает недавно посаженную сирень.

Такая картина возмутила мужчину – между оппонентами начинается словесная перепалка. Петербуржец пытается убедить горожанку не забирать сирень, так как ее посадили, чтобы озеленить Пушкин. По разговору непонятно, признает ли женщина себя виноватой, но видно, что она в растерянности.

«Бабушки в г. Пушкине на Железнодорожной улице около ж/д станции 21 километр украли свежепосаженную сирень»,

— возмущается петербуржец.

В комментариях некоторые не разделили возмущения горожанина – они считают, что ничего страшного не произошло. Другие же считают, что в России все отчего-то решили, что можно остаться безнаказанным за любой проступок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцев зовут в Ботанический сад смотреть на сирень.