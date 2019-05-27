Стало известно, сколько заработал Беглов в 2018 году

Врио губернатора Санкт-Петербурга рассказал о своих доходах в декларации.

Она была опубликована сегодня, 27 мая, на сайте администрации Северной столицы. Из документа следует, что за 2018 года Александр Беглов стал богаче на 6,1 миллионов рублей. Уточняется, что главе Санкт-Петербурга принадлежат три земельных участка, половина разрушенного дома, а также квартира. Сейчас Беглов также распоряжается еще одним жильем площадью в 106,7 квадратных метров.

Также стало известно, каков доход жены врио губернатора. Она задекларировала 4,4 миллиона рублей дохода. Супруга политика является владелицей земельного участка, четырех квартир, половины дома и автомобиля.

Напоминаем, что в 2017 году нынешний глава города смог заработать на 800 тысяч рублей больше. Беглов занимает пост с третьего октября 2018 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов заявил, что доходы петербуржцев снижаются три года подряд.