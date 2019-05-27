Сквозное движение по Большому проспекту В.О. открыли

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Им могут воспользоваться автомобилисты.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Сквозное движение в обе стороны открыли пару часов назад, передает издание «Петербургский дневник».

Сейчас по Большому проспекту Васильевского острова перемещаются автомобили, а общественный транспорт вынужден объезжать этот участок дороги – он для них слишком узкий. Владельцам машин напоминают, что необходимо перестроиться в левый ряд, чтобы избежать столкновений.

Напоминаем, что сейчас на Васильевском острове строят станцию метро «Горный институт». Дорогу перекрыли из-за наклонного хода. О том, что хотя бы одна полоса должна функционировать, заявлял врио губернатора Санкт-Петербурга. Сейчас там есть «зебра», но пешеходы ее благополучно игнорируют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что возложение цветов к памятнику Петра I ограничит движение транспорта. Сегодня, 27 мая, городу исполнилось 316 лет.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Сквозное движение по Большому проспекту В.О. открыли
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