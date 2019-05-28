Дети злостных должников могут получать пенсию, но не торопятся ее оформлять

Сейчас около 50 детей в Петербурге получают соцпенсию по потере кормильца. Фото: pixabay.com

Сейчас около 50 детей в Петербурге получают соцпенсию по потере кормильца. Фото: pixabay.com

За 2019 год статус “безвестно отсутствующего” получили шесть граждан, не платящих алименты.

Около 50 детей, которым не платят алименты, получают пенсию по потере кормильца, сообщили Gazeta.sPb в УФССП Санкт-Петербурга 28 мая.

Судебные приставы рассказали, что с 2016 года 35 должников по алиментам признали безвестно отсутствующими. За 2019 год такой статус получили шесть должников. Через суд удалось добиться социальной пенсии для около 50 детей.

При этом в УФССП отмечают, что взыскатели не торопятся обращаться в суд для получения такой пенсии: их пугает либо процедура оформления документов, либо последствия для должника. Статус “безвестно отсутствующего” лишает гражданина права на бесплатное медобслуживание, пенсию и регистрационные действия по имуществу. Так, в 2019 заведено 411 в отношении должников, от которых не могут добиться выплат больше года, но только 19 заявлений на соцпенсию по этим случаям было подано в УФССП.

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