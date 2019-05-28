Трамваи 38, 40, 55, 61 в четверг изменят маршруты

Днем с 10:00 до 15:00 в четверг, 30 мая, трамваи с маршрутами №38, №40, №55, №61 изменят движение в свзязи с проведением дорожных работ.

Дорожные работы будут проводится в зоне трамвайных путей по Политехнической улице от площади Мужества до улицы Шателена, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Маршрут трамваев будет следующий:

Трамвай №38 будет двигаться от станции «Придорожная аллея» по проспекту Энгельса, через проспект Луначарского, далее по проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, проспекту Науки и затем по привычной трассе до конечной станции «Проспект Мечникова»;

Маршрут трамвая №55 будет начинаться от станции «Улица Шаврова», затем по штатной трассе до площади Мужества, потом по Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту до конечной станции «Станция метро «Выборгская»;

Трамвай №40 начнет движение от ст «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому, проспекту Культуры, проспектам Луначарского и Энгельса, далее по действующей трассе до станции «Улица Кораблестроителей»;

Трамвай №61 поедет от ст «Суздальский проспект» по привычной трассе до проспекта Науки, затем по проспекту Науки, улице Руставели, Пискаревскому проспекту до конечной станции «Проспект Мечникова».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сквозное движение по Большому проспекту В.О. открыли.