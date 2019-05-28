В Петербурге с алиментщика списали 300 тысяч рублей на содержание близняшек

Не платил 12-летним близняшкам. Фото: pixabay
Не платил 12-летним близняшкам. Фото: pixabay

Судебные приставы взыскали со счета должника по алиментам многотысячная сумма в пользу матери двух несовершеннолетних детей.

Житель Петербурга накопил задолженность в размере почти 300 000 перед детьми — 12-летними близнецами.

Судебный пристав наложил запрет регистрационных действий в отношении автомобиля и квартиры должника, а также обратил взыскание долга на заработную плату и денежные средства, находящиеся в банках.

После того, как на одном из счетов петербуржца была выявлена крупная сумма, денежные средства были списаны в счет погашения алиментной задолженности.

Теперь гражданин должен не забывать ежемесячно выполнять свои родительские обязанности и перечислять необходимые средства своим детям, сообщают в УФССП России по Санкт-Петербургу.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что данные Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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