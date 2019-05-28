В Петербурге маршрут № 469 продлят до садоводства «Восход-2»

Трасса маршрута № 469 от станции метро «Улица Дыбенко» будет продлена до садоводства «Восход-2».

Об этом Gazeta.SPb сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс» во вторник, 28 мая.

Изменения в маршруте вступят в силу с 1 июня 2019 года. Транспорт маршрута № 469 будет следовать от «станции метро «Улица Дыбенко» через садоводство «Восход -1» до садоводства «Восход-2». Таким образом в «Пассажиравтотранс» планируют улучшить транспортное обслуживания для петербуржцев и гостей города.

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