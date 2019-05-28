ВТБ откроет в Петербурге велопрокат

Проект «Велобайк» уже работает в Москве.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Начать обещают с 500 велосипедов, но со временем велопракатов станет больше в несколько раз. Автоматизированная городская служба велопраката, скорее всего, появится в городе в 2020 году, передает издание «Фонтанка», ссылаясь на источники в администрации.

Напоминаем, что первые точки «Велобайка» открылись шесть лет назад в столице. Сейчас там можно арендовать 4,3 тысячи велосипедов на 430 станциях. Проект пользуется большой популярностью среди москвичей – более 400 тысяч человек зарегистрировались в системе.

В ВТБ рассказывают, что их байки разрабатывали специально для проекта во Франции.

К слову, сейчас в Северной столице уже есть велопрокат «Велогород» – станции размещают неподалеку от метро. В ближайшее время проект хотят расширять.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к 1 мая в Санкт-Петербурге откроются уличные велопрокаты.