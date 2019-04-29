К 1 мая в Петербурге откроются уличные велопрокаты

Велосезон в Петербурге и области открыли 21 апреля. Фото: pixabay.com
Велосезон в Петербурге и области открыли 21 апреля. Фото: pixabay.com

Первые уличные велопрокаты от компании «Велогород» должны открыться в Санкт-Петербурге уже к 1 мая этого года.

К началу мая планируется открыть 10 первых станций проката велосипедов. Однако останавливаться на этом компания «Велогород» не собирается.

Уже в течение месяца будут открыты ещё 20 точек проката. А к середине первого летнего месяца, июня, общее количество точек уличного велопроката должно достигнуть уже 50-и единиц.

Предполагается, что в предстоящем новом летнем сезоне пользоваться услугами проката велосипедов смогут одновременно до 300 человек.

Велосипед — это самый удобный летний транспорт, к тому же велоспорт полезен для здоровья. Жители Северной столицы смогут полностью прочувствовать все плюсы велосипедного движения уже в ближайшее время.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проезд для ветеранов в трамваях и троллейбусах 7, 8 и 9 мая будет бесплатным.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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