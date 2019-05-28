Крид прокомментировал свое решение уйти из Black Star

Фото: Стоп-кадр видео, кадр из клипа на песню «Невеста»
Фото: Стоп-кадр видео, кадр из клипа на песню «Невеста»

Певец отметил, что товарный знак остался у него – он сможет исполнять свои песни под всем известным псевдонимом.

Обо всем Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на YouTube 28 мая. Певец подтвердил, что уходит с лейбла спустя семь лет.

Он отметил, что Тимати предлагал продлить контракт, но Крид твердо решил, что не будет соглашаться. Дело в том, объясняет певец, что он «перерос всю эту историю». Он хочет самостоятельно заниматься своим продвижением, работать над образом, принимать важные решения и отвечать за их последствия. И дело не в деньгах, подчеркнул Крид.

Он также признался, что Тимати не хотел его ухода, так что пришлось вести длинные переговоры. В итоге лейбл позволил исполнителю оставить товарный знак «Егор Крил» и все песни.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Тимати и «Армия России» выпустили совместную коллекцию одежды. Вещи будут продаваться в сетях магазинов «Армия России» и Black Star Wear.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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