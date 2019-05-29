Пивные напитки со вкусами коктейлей хотят запретить

Цена на слабоалкогольные коктейли может вырасти на 40%. Фото: pixabay.com
Цена на слабоалкогольные коктейли может вырасти на 40%. Фото: pixabay.com

Предприниматели считают, что их получает не через брожение, а путем добавления спирта.

Общественная организация “Опора России” отправила в Минфин предложение запретить пивные напитки, имитирующие вкус алкогольных коктейлей, сообщает газета “Известия” 29 мая. Предприниматели считают, что производитель выдает слабоалкогольный напиток за натуральный пивной, чтобы акцизный налог на продукцию был меньше.

В организации уверены, что в большинстве случаев напитки получают не с помощью брожения, а через добавление спирта и ароматизаторов — так и получается “отвертка”, “ром-кола” и другие коктейли. Запрет должен избавить рынок от “псевдопродукции” — однако если его действительно примут, то такие коктейли вырастут в цене на 40%, передает “Известия”.

К слабоалкогольным напиткам относят те, содержание спирта в которых составляет от 2,8% до 9,5%. К ним относится прежде всего пиво, а также брага и медовые напитки.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в центре Санкт-Петербурга в магазине нашли 400 бутылок нелегального алкоголя.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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