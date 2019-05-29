Вымогателя ждет 5 лет колонии строго режима за похищение человека

Суд приговорил злоумышленника к 5 годам колонии строгого режима за похищение человека и вымогательство в крупном размере.

По версии следствия, в марте 2016 года, ранее судимые трое злоумышленников, находясь в сговоре с обвиняемым, возле ДК. Им. Ленсовета похитили местного жителя, в обмен на освобождение которого, требовали передать им 300 тысяч рублей.

Потерпевшего отвезли в дом и закрыли в мансардном помещении, где начали наносить ему удары и угрожали физической расправой, продолжая требовать выкуп.На следующий день мужчине удалось сбежать.

Вскоре подельники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Подсудимый вину в совершении этих преступлений не признал.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал злоумышленника виновным в совершении этих преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевшего судом удовлетворен частично на сумму 100 тыс. рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что подозреваемого в изнасиловании студентки мединститута поймали в Купчино.