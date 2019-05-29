Начальника почтового вагона обвиняют в вывозе за границу 24 килограммов янтаря

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Следственный отдел Западного ЛУ МВД России на транспорте завершил расследование по делу о незаконном перемещении через границу ЕАЭС 24 килограммов янтаря с целью дальнейшего сбыта.

Об этом Gazeta.SPb сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, 61-летний житель Московской области приобрел в Калининграде необработанный янтарь, после чего расфасовал его в 16 пакетов.

В пассажирском поезде «Калининград – Москва» обвиняемый спрятал «солнечный» камень среди писем и бандеролей в одном из служебных помещений почтового вагона.

В зоне таможенного контроля о наличии в вагоне камней, подлежащих обязательному декларированию, он не сообщил, однако скрыть от правоохранительных органов тайник мужчине не удалось. При осмотре места происшествия таможенники изъяли 24 килограмма необработанного янтаря на сумму свыше 3 миллионов рублей, — отметили в ведомстве.

Уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ направлено в Нестеровский районный суд Калининградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что суд Петербурга приговорил злоумышленника к 5 годам колонии строгого режима за похищение человека и вымогательство в крупном размере.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
происшествие таможня янтарь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция разыскивает мигрантов, устроивших поножовщину на улице Салова
Фармацевт получил условный срок за хищение лекарств на 63 млн
На Васильевском острове обрушилась штукатурка с отреставрированного здания
VIII Международная выставка современного искусства Санкт-Петербургская ...
Росприроднадзор взял пробы из Ижоры после жалоб граждан
В Адмиралтейском районе появятся светофор и новый пешеходный переход
Лекарства из Уругвая, Аргентины, Великобритании и Турции развернули в ...
В субботу движение по ЗСД перекроют из-за фестиваля