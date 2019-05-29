Начальника почтового вагона обвиняют в вывозе за границу 24 килограммов янтаря

Следственный отдел Западного ЛУ МВД России на транспорте завершил расследование по делу о незаконном перемещении через границу ЕАЭС 24 килограммов янтаря с целью дальнейшего сбыта.

Об этом Gazeta.SPb сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, 61-летний житель Московской области приобрел в Калининграде необработанный янтарь, после чего расфасовал его в 16 пакетов.

В пассажирском поезде «Калининград – Москва» обвиняемый спрятал «солнечный» камень среди писем и бандеролей в одном из служебных помещений почтового вагона.

В зоне таможенного контроля о наличии в вагоне камней, подлежащих обязательному декларированию, он не сообщил, однако скрыть от правоохранительных органов тайник мужчине не удалось. При осмотре места происшествия таможенники изъяли 24 килограмма необработанного янтаря на сумму свыше 3 миллионов рублей, — отметили в ведомстве.

Уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ направлено в Нестеровский районный суд Калининградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что суд Петербурга приговорил злоумышленника к 5 годам колонии строгого режима за похищение человека и вымогательство в крупном размере.